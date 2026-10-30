Ученици с изключителни постижения в науката, изкуството, литературата и технологиите бяха отличени в инициативата „Отличниците на България“ на вестник "24 часа". Сред наградените са млади таланти с международни отличия, собствени литературни произведения и разработки в областта на изкуствения интелект. На събитието присъства и министърът на образованието и науката Георги Вълчев, който връчи награда на деветокласничката Лина Бринтнол, която спечели два златни медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния.

Сред наградените е и 10-годишната Елеонора Паунова. Малката поетеса и писателка само за година е спечелила осем първи места в литературни конкурси. Самуил Тенев от Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ получи признание като лауреат на Националната олимпиада по философия.

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Постиженията на учениците обхващат и науката и технологиите. Симона Кръстева е сред 16-те младежи от цял свят, избрани да участват в международен изследователски проект за приложението на изкуствения интелект в диагностиката на онкологични заболявания. Александър Донков беше отличен за проекта си „Green City Manager“ - стратегическа игра, насочена към намаляване на замърсяването на въздуха, с която се е представил на международната олимпиада по програмиране GEMA International Scratch Olympiad. Крум Стоянов пък е създал мобилно приложение с изкуствен интелект, което му помага в подготовката за училище.

Сред отличените са още Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия, спечелил първо място на международния конкурс за наука и инженерство Regeneron ISEF, и неговият съученик Давид Лашвиц, който е сребърен медалист от олимпиадата по икономика и финанси в Шенжен, Китай. Признание получиха също Валентин Кирилов от Казанлък за успехите си в национални и международни състезания и Кристин Симеонова, постигнала три пълни шестици на държавните зрелостни изпити. Тя вече продължава образованието си в специалност „Икономика и финанси“ в Софийския университет.

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По време на церемонията министър Вълчев подчерта, че образователната система трябва да намира различни начини да привлича интереса на децата към ученето. По думите му в съвременния свят, в който децата са заобиколени от огромно количество информация, образователната система трябва да използва различни подходи, за да привлича и задържа интереса им към ученето. Той отбеляза, че наред с подкрепата за талантливите ученици е необходимо да се полагат целенасочени усилия и за преодоляване на образователните неравенства. „През следващите години ще реализираме реформи, с които да решим натрупалите се проблеми с неравенството в различните региони“, каза министърът.

В навечерието на Деня на народните будители проф. Вълчев поздрави българските учители за труда и всеотдайността, с които подготвят децата за бъдещето. На отличените ученици пожела да продължат да развиват талантите си и да бъдат упорити в постигането на своите цели.

Редактор: Ралица Атанасова