Девет деца и младежи бяха отличени на специална церемония с грамоти и плакети за прояви на доблест, смелост и съобразителност в рамките на инициативата „Малките големи герои“.

Александър Алексиев, Боян Лопар, Евтим Везенков и Райко Ягодич от Благоевград, дадоха пример, предавайки в полицията намерени от тях 1000 евро. Благодарение на тяхната почтеност парите бяха върнати на собственика им още същия ден.

Старт на инициативата "Малките големи герои": Вътрешният министър награждава младежи за доблестни постъпки

Честност и отговорност водят и третокластика от Русе Лазар Йорданов, когато намира изгубен портфейл и търси съдействие от полицията за връщането му на собственика. Благодарение на неговата помощ полицията успява бързо да го открие и да му върне загубената вещ.

Сред героите на днешната церемония бяха още две момичета от Русе – седмокласничките Никол Алексиева и Ина Шахънова. Те са наградени за проявена съобразителност, бърза реакция и гражданска отговорност при сигнализиране за пожар в пластмасов контейнер за битови отпадъци. На 8 октомври тази година, благодарение на техния сигнал на тел. 112, огънят в центъра на гр. Русе своевременно е потушен, предотвратени са сериозни материални щети и е гарантирана безопасността на хора и близките сгради.

На 6 октомври, по време на спортни занимания в училище, шестокласниците Иван Антонов Цветанов и Сафет Ереджебов Сафетов от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Попово, откриват чужд паспорт с дебитна карта и снимка и незабавно ги предават в РУ-Попово. Благодарение на предприетите от полицейските служители действия собственикът е установен, а изгубените вещи са му върнати.

„Днес искаме да покажем, че успешните хора в едно общество са тези, които дават добрия пример, които помагат. Които са готови да бъдат в услуга. Искаме този пример да послужи като вдъхновение и за други деца и младежи“ – с тези думи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се обърна към отличените. Той разясни идеята, породила кампанията - случаите, в които деца и младежи бяха замесени в случаи на агресия и криминални прояви.

Министърът изрази увереност, че добрият пример ще се мултиплицира и ще послужи за вдъхновение на още млади хора. „Надявам се все повече деца и младежи да искат да влязат в нашите структури. А не детските им мечти да са свързани с други неща, които понякога се показват по филмите“. Следващ етап от развитието на кампанията ще бъде за съучениците на отличените да се организират посещения в структури на МВР, където да се запознаят с професията на полицаите, пожарникарите и служители от други структури на министерството.

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Снимка: МВР

Редактор: Ина Григорова