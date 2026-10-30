Иран се стреми да задържи цените на горивата над 110 долара за барел, за да окаже натиск върху американските избиратели преди междинните избори в САЩ. Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на "Денят на живо".

Според него Техеран вече е превърнал енергийния пазар в инструмент за политическо влияние върху администрацията на Доналд Тръмп.

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„Те искат по този начин да накарат американския избирател да гласува против Тръмп. Това е много сериозен инструмент, който според мен вече материализираха. Иранците директно го заявиха. Секретарят на комисията по енергетика в иранския парламент каза, че целта им е цените да надхвърлят 110 долара за барел. И те го постигнаха“, коментира проф. Чуков.

По думите му отношението на демократите към Иран традиционно се различава от това на републиканците. Той припомни, че именно администрацията на Барак Обама подписа ядреното споразумение с Техеран през 2015 г. „Републиканците винаги са били по-близо до арабските държави, най-вече до Саудитска Арабия, докато демократите са по-близо до Иран. Ако погледнете целия преговорен екип на Обама, ще видите, че хората в него бяха свързани в някаква степен с Иран“, посочи анализаторът.

Според него демократите се опитват да балансират в отношенията с Техеран, докато позицията на Тръмп е по-предвидима заради многократните му предупреждения, че е готов да нанесе удар.

Проф. Чуков определи резултатите от парламентарните избори в Израел като изненадващи, особено заради увеличеното представителство на арабските партии. По думите му броят на депутатите им е нараснал от 10 на 19, което е променило политическите сметки на Бенямин Нетаняху.

„Ситуацията в Израел в момента малко ми напомня на случилото се в Турция през 2014 г., когато кюрдите се консолидираха и направиха сериозен пробив във вътрешната политика. Ердоган осъзна, че ако продължат по този начин, те могат да блокират политическите му планове. Нещо подобно се получава сега и с арабите в Израел“, обясни той.

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По думите му лидерите на арабските партии трябва да преценят дали да се присъединят към Нетаняху и да получат участие в управлението, или да останат в опозиция и да запазят политическите си позиции в дългосрочен план. „Видяхме какво се случи с Бени Ганц. Преди година и половина той беше основният опозиционен лидер, но след компромиса с Нетаняху политическото му влияние се срина. Политиците, които сега са в опозиционния блок, трябва да отчетат този пример“, каза проф. Чуков.

Той обърна внимание и на израелските граждани, които са се завърнали от чужбина, за да гласуват. По думите му около 100 000 души са пристигнали в страната за изборите, като голяма част от тях са подкрепили опозицията.

Войната в Черно море все повече застрашава корабоплаването и Русия вече не подбира толкова внимателно целите си. „Много ясно и категорично Русия иска да ликвидира този воден коридор между Украйна и Босфора. Това е повече от очевидно. Нещо повече - в един момент те вече не подбират целите си. Ако в началото потопените кораби бяха най-вече с арабски и турски екипажи, сега има и плавателни съдове с гръцки собственици, както и такива, чиито собственици са руснаци, но извършват курсове в подкрепа на Украйна“, посочи анализаторът.

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Според проф. Чуков Черно море може да се превърне в аналог на Ормузкия проток по отношение на рисковете за международното корабоплаване. В тази връзка анализаторът заяви, че страната ни трябва ясно да посочва отговорността за нападенията.

„Ние не можем да излезем от европейския контекст и от контекста на НАТО. Каквото и да се прави, ние сме част от тези две големи семейства. Нямаме средства сами да се защитим и това е повече от очевидно“, каза той.

„За мен е голяма грешка на компаниите, които са оператори на корабите. Очевидно те трябва да търсят онази линия, която може би е малко по-дълга, но преминава през териториалните води на натовските държави, включително България и Румъния. Тогава те имат чадъра на съюзниците. Когато излизат в международни води, макар и в изключителните икономически зони на България и Румъния, те стават много лесна мишена“, обясни той.

По думите му при навлизане на плавателни съдове в териториалните води на България страната ни и съюзниците ѝ трябва да реагират.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов