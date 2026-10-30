Дроновете, които поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, според нашата експертиза са стари, модифицирани и всички данни водят до много прецизна руска технология. Руснаците са започнали да работят много добре конструктивно. Това заяви президентът на Международната асоциацията за борба с дроновете Стайко Топалов в ефира на „Здравей, България”.

По думите му те са сравнили мнението си с експерти и те са категорични на 99%, че това са руски дронове. „Коментираната „Мурена-300С“ - старата версия, която може да се намери в интернет, докато тук виждаме една нова. Личи си, че е изработена много прецизно. Най-вероятно дронът се управлява чрез сателитна комуникация. Подобрена е и хидродинамиката му. Най-вероятно към момента се управлява с джойстик”, каза той.

Кадри показват момента на поразяване и последвалия взрив на кораба CONTSHIP JET

„Виждаме на кадрите, че дронът се приближава. Най-вероятно операторът иска да предупреди хората. Все пак знаят, че с тези устройства убиват хора. Освен това се вижда, че той захожда, прави една маневра и тогава се врязва в кораба. Това е много интересно - умишлено иска да бъде забелязан достатъчно рано”, смята Топалов.

Експертът обясни, че тези дронове могат да бъдат заглушени. „Ако използва GPS сигнал, той може да бъде нарушен. Има няколко метода, с които е възможно да му се въздейства, включително по кинетичен начин. Най-добрият вариант е тези системи да бъдат откривани отдалеч и унищожавани незабавно”, изтъкна той. Топалов допълни, че въпросните дронове се движат с доста голяма скорост - между 50 и 70 км/ч, но в същото и носят огромни товари – между 200 и 300 килограма взрив.

Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен

Той изрази съмнение за автентичността на кадрите, които бяха разпространени. „Вече и децата могат да направят подобни видеа. Трябва да имаме предвид, че се виждат доста детайли от палубата. Това дава основание да смятаме, че видеото е достоверно, но може и да е манипулирано”, смята президентът на Международната асоциацията за борба с дроновете.

„Аз мисля, че нямаме способности да предотвратим такъв случай. Нека политиците спрат да успокояват хората и да им дават лъжливи уверения и фалшиви надежди. Би станал много страшен инцидент. Ако има 200 килограма взрив, половин пристанище ще изчезне”, каза Топалов.

Темата с атаките от дронове срещу кораби в Черно море коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева и журналистът Христо Римпопов.

„Назоваването на извършителя има смисъл тогава, когато държавата се опитва да се подготви за следващо такова събитие, т.е. смисълът е да кажем: „Това е дрон с източник Русия, следователно ние смятаме да предприемем следните действия с нашите съюзници в НАТО“. Тогава вече идва разговора с всички съюзници от Алианса”, смята Весела Чернева.

Тя коментира и случая във водите на Румъния. „Точно в този момент да се хвърля вината едва ли не за руските атаки върху Румъния наистина не е особено умно. Това са нашите съюзници и това е най-близкият ни съсед, с който споделяме тази съдба. Румъния, за разлика от нас, е направила доста повече за укрепването на своята сигурност. Там има многонационални сили, има и самолети на страни от НАТО, които пазят румънското въздушно пространство по румънска покана”, обясни тя. Чернева допълни, че румънците се чувстват по-защитени от нас българите в тази ситуация.

„Години наред България се бавеше да развие собствените си способности и сега очаквам с тези провокации да излезе нещо положително и да се превърнем в надежден съюзник на НАТО”, каза Римпопов.

По думите му Русия в момента се опитва да изобличи това слабо звено. „Това, което трябва да направим, е наистина да посочим агресора, а не да говорим само за мир на всяка цена. Трябва да има мир, но той трябва да бъде постигнат така, че да се съхрани в дългосрочен план”, посочи журналистът.

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Редактор: Никола Тунев