12 часа след ударите от три дрона, корабът CONTSHIP JET потъна на около 16 морски мили от нос Калиакра. По официални данни това е станало малко преди полунощ. Информацията беше потвърдена рано тази сутрин от „Трафик контрол” и „Морска администрация".

Екипажът беше спасен и още снощи моряците бяха транспортирани до Морската гара във Варна с военен катер.

Военните отчитат, че информацията от френския разузнавателен самолет, подал сигнала за дронове в района, е облекчила много спасителните действия. От днес започна и изследването на водата в Черно море.

Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен

Късно снощи спасените моряци бяха транспортирани с военен катер до Морската гара във Варна. Екипажът е в добро здравословно състояние и вече е на сигурно място.

„Корабособственикът, чрез агента си, който е във Варна, е подсигурил хотел“, каза областният управител Марио Смърков.

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На този фон все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете. Другият важен въпрос е можело ли е атаката да бъде предотвратена. Още снощи от ВМС съобщиха, че е имало предупреждение, като първият сигнал за приближаващите дронове е получен от патрулен самолет на френските военноморски сили.

„Наблюдавани са първоначално два безекипажни катера, а впоследствие още един“, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.

🚨 WATCH: A ZIM vessel sailing from Haifa to Bulgaria sank in a drone attack in the Black Sea, involving at least three drones. Dramatic footage shows the ship sinking. All crew members were rescued unharmed. The vessel and its 421 containers carrying valuable equipment were completely lost at sea. Oren Caspi, chairman of ZIM’s workers’ committee, said the circumstances of the unusual attack remain unclear and are still being investigated. — גיא עזריאל Guy Azriel | Diplomatic Correspondent (@GuyAz) October 29, 2026

След предупреждението от френския разузнавателен самолет, сигналът за дронове в морето веднага е предаден към корабите в района.

„Едновременно корабите в района бяха предупредени и на 16-и канал от морския патрулен самолет за приближаващите дронове. Бяха следени дроновете от самолета, получавахме непрекъснато информация посредством морското командване на Франция за Средиземно и Черно море и бяхме в контакт с морския патрулен самолет", обясни контраадмирал Михайлов.

Предположението е било, че предстои атака и затова военните изпращат свои кораби към района.

„С готовност за оказване на помощ и спасяване евентуално на екипажите в случай, че бъдат атакувани“, каза контраадмирал Михайлов.

Точно тогава предположенията се потвърждават. Следват три удара по контейнеровоза CONTSHIP JET.

„Атаките се случиха, първата беше в 12 часа, последвани от още два удара с надводните дронове“, обясни контраадмирал Михайлов.

За щастие спасителната операция след това преминава успешно, а часове по-късно плавателният съд потъва. На повърхността обаче остават десетки контейнери, а според експертите това е проблем не само за околната среда.

„По-опасно е да не ги нацели някой друг кораб, който преминава, и да има вторичен ефект. Трафикът в момента е доста намалял, но обичайно има от 30 до 50 кораба. Във всеки един момент, когато се пътува“ каза кап. Тодор Георгиев.

„Ако те си плават свободно в морето, просто трябва да се прогнозира тяхното движение и да се наблюдават“ обясни кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Сайтът Maritime.bg публикува кадри, за които се твърди, че са заснети от борда на атакувания вчера контейнеровоз. Според изданието автентичността им е потвърдена от три независими източника. Вижда се как надводният дрон се движи успоредно на десния борд, след което завива рязко към кораба. До момента няма сигурна информация какъв точно модел е този дрон, няма и официално потвърждение от властите, че този клип е от атаката срещу потъналия кораб.

CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг с 421 контейнера на борда – от израелското пристанище Хайфа с крайна цел Констанца, Румъния.

Около обяд вчера той е в изключителната икономическа зона на България край Каварна. Там, около 11 часа, получава предупреждението за дронове, за което разказа шефът на Военноморските сили, и прави завой към българския бряг. Въпреки това след около час ударът се случва само на 16 морски мили от нос Калиакра.

Официалните данни са, че в атаката са участвали три дрона. Сигнал за това подава ето този разузнавателен самолет, за който сме ви разказвали вече в новините. Това е „Атлантик 2“, той е част от Военновъздушните сили на Франция. Базиран е в Италия, но от няколко дни е в Румъния и патрулира над западната част на Черно море.

Какво знаем за товара на потъналия кораб CONTSHIP JET? На борда са били натоварени 421 контейнера. В тях е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси. Имало е още хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника.



Още днес започна вземане на проби от няколко точки по българския бряг.