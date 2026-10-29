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Досъдебното производство е за нарушение на международното право за водене на война
Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове срещу моторния кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг.
Разследването е образувано с постановление на наблюдаващ прокурор от 29 октомври 2026 г. по чл. 415, ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата става дума за използване на забранени методи за водене на война в нарушение на правилата на международното право, приложими към въоръжените конфликти по море.
Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
В постановлението се посочва, че е било заповядано нападение с дрон над плавателния съд и намиращите се на борда екипаж и товар. Корабът плава под флага на Либерия, определена в съобщението като неутрална държава. Като правно основание са посочени разпоредби от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжените конфликти по море.
Сигналът за инцидента е подаден в прокуратурата от Регионална служба „Военна полиция“ - Варна. Заради мащаба и спецификата на случая разследването е възложено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура - София.
Предприети са и спешни действия за събиране на доказателства. Тъй като оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой в България, на военната полиция във Варна е възложено незабавно да проведе разпитите им на място в морската столица.
В хода на разследването предстои да бъдат установени собствеността на кораба, видът на превозвания товар, съставът на екипажа и маршрутът на плавателния съд. Ще бъде изяснен и пълният размер на нанесените щети.
Припомняме, че контейнеровозът беше поразен от три дрона на около 16 мили от нос Калиакра в сряда. Впоследствие корабът потъна. Корабът, който плавал с курс от Хайфа към Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец.Редактор: Георги Иванов
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