Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове срещу моторния кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг.

Разследването е образувано с постановление на наблюдаващ прокурор от 29 октомври 2026 г. по чл. 415, ал. 1 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата става дума за използване на забранени методи за водене на война в нарушение на правилата на международното право, приложими към въоръжените конфликти по море.

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

В постановлението се посочва, че е било заповядано нападение с дрон над плавателния съд и намиращите се на борда екипаж и товар. Корабът плава под флага на Либерия, определена в съобщението като неутрална държава. Като правно основание са посочени разпоредби от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжените конфликти по море.

Сигналът за инцидента е подаден в прокуратурата от Регионална служба „Военна полиция“ - Варна. Заради мащаба и спецификата на случая разследването е възложено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура - София.

Предприети са и спешни действия за събиране на доказателства. Тъй като оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой в България, на военната полиция във Варна е възложено незабавно да проведе разпитите им на място в морската столица.

В хода на разследването предстои да бъдат установени собствеността на кораба, видът на превозвания товар, съставът на екипажа и маршрутът на плавателния съд. Ще бъде изяснен и пълният размер на нанесените щети.

Припомняме, че контейнеровозът беше поразен от три дрона на около 16 мили от нос Калиакра в сряда. Впоследствие корабът потъна. Корабът, който плавал с курс от Хайфа към Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец.

Редактор: Георги Иванов