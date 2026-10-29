Удареният с дронове край нос Калиакра кораб CONTSHIP JET е потънал. Информацията беше потвърдена от Органите за контрол на движението на корабите в Черно море и от Морска администрация.

Капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, също заяви в ефира на "Здравей, България" че плавателният съд е потънал. Той каза, че държавата трябва да поиска от корабособственика пълен опис на товара, за да се прецени потенциалната опасност от носещи се във водата контейнери. Изпратено е съобщение до екипажите на всички плавателни съдове в района да следят за такива контейнери.

Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен

В сряда вечерта всички моряци от ударения кораб пристигнаха във Варна. Екипажът се състои от общо 18 души, повечето от тях - филипински граждани. Представител на фирмата собственик на кораба потвърдил пред областния управител на Варна Марио Смърков, че на моряците е осигурено настаняване в хотел.

Контейнеровозът, който плавал под либерийски флаг с курс от Хайфа към Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец. Този път обаче българското командване имало изпреварваща информация. Тя дошла от френския морски патрулен самолет "Атлантик", който забелязал безекипажни катери на около 30 морски мили от Калиакра.

Очаквайки, че може да се стигне до атака, всички кораби в района били предупредени, а към зоната били изпратени превантивно спасителни катери. По обяд CONTSHIP JET е поразен от три дона.

Според командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов не е имало начин те да бъдат прехванати и унищожени.

Разследването по случая продължава.