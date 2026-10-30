Снимка: БТА
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Прогнозират по-висока избирателна активност в Турция на втория тур на вота
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В неделя само около 24 000 души отидоха до урните
Кърджали е областта, която на първи тур беляза рекордно ниска избирателна активност. В неделя само около 24 000 души отидоха до урните при почти 275 хиляди имащи право на глас.
Победител там е Илияна Йотова, която води с почти 20 процента Андрей Гюров. Кърджали се оказа и едно от местата, на които имаше видим бойкот за гласуване.
Прогнозират по-висока избирателна активност в Турция на втория тур на вота
Пред нашата камера хора споделиха, че е имало неофициална забрана за ходене до урните. Дали и тази неделя ще е така - предстои да разберем, но очакванията за втория тур са активността да се вдигне. Или поне такива са заявките на местните.
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