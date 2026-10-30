След отчетената рекордно слаба избирателна активност на първия тур на изборите прогнозите сочат, че на втория тур гласуващите в Турция могат да се увеличат.

Миналата неделя в цялата страна до урните отидоха около 7500 души. Този резултат е четири пъти по-нисък спрямо броя на действителните гласове, подадени в Турция на парламентарните избори през април.

Изборният ден в Истанбул и Бурса започна нормално

Основните причини за слабия интерес към вота сред българските изселници там са свързани с неудобното разположение на избирателните секции, както и с липсата на предизборна кампания.

За предстоящия втори тур в неделя на територията на южната ни съседка ще работят общо 78 избирателни секции, като най-много от тях са концентрирани в Истанбул – 22.