Мечка на Витоша и малко мече в Благоевград ни напомниха колко близо до нас е дивата природа. Как да реагираме при среща с дивите животни обясни Александър Дуцов от WWF в ефира на „Социална мрежа”.

Той каза, че могат да се поставят устройва, които издават звукови сигнали и светят в различни цветове, като целта е да прогонят животното.

„При експерименти в Италия и Гърция в 80% от ситуациите те са имали положителен ефект. Тоест успявали са да прогонят животното, което приближава някаква инфраструктура или представлява заплаха за кокошки и кошери”, каза Дуцов.

„Обикновено хубавите места в планината са заети от силни мечоци или силни майки, които си пазят територията, и малките мечета нямат никакъв шанс да оцелеят там. Затова търсят места, които не са чак толкова благоприятни за тях. Същото се е случило и в Градешница”, допълни още той.

Мечка е забелязана край Симеоновския лифт на Витоша

Също така разказа и за две мечета, които са ходели заедно в търсене на храна.

„Всяка една мечка може да бъде опасна”, допълни още Дуцов. Той отбеляза, че все пак става дума за диво животно, което дори и без да има реално желание да ни убие, дори на игра би могло много да ни нарани.

„Най-важното нещо е да не приближавате мечката и да не се опитвате да я храните, да си правите селфита или да заставате с гръб към нея”, обясни Дуцов.

"В момента се опитваме да въведем в употреба един протокол за спешни ситуации с мечки. Това включва навлизане в населени места, нападане на кошери и пчелини, ситуации, в които мечки са попаднали в катастрофа или са хванати в капани или примки по някакъв начин. Искаме този протокол да го съгласуваме с двете министерства, които са отговорни и споделят отговорността за този вид – Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите. И той да влезе в сила. Да се създадат спешни екипи, които могат да реагират”, обясни още Дуцов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова