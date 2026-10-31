Снимка: Алис Дамянова
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Поклонението е в църквата „Света София”
Семейството и приятели се сбогуват със Слави Бинев. Поклонението е в църквата „Света София”.
Известният бизнесмен беше убит в дома си миналия уикенд.
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