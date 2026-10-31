Поклонението е в църквата „Света София”

Семейството и приятели се сбогуват със Слави Бинев. Поклонението е в църквата „Света София”. 

Известният бизнесмен беше убит в дома си миналия уикенд. 

Снимка: Алис Дамянова

Снимки: Алис Дамянова

 


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