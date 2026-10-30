Българската певица VICTORIA ще участва в тазгодишното издание на Het Grote Songfestivalfeest - най-голямото концертно събитие, посветено на „Евровизия“ извън самия песенен конкурс. Концертът ще се състои на 13 ноември 2026 г. в емблематичната зала Ziggo Dome в Амстердам.

Изпълнителката, която представи България на „Евровизия“ през 2021 г. в Ротердам, ще се присъедини към редица популярни артисти от историята на конкурса. Тя ще бъде единственият български изпълнител в тазгодишното издание на събитието.

DARA е специален гост на детската „Евровизия“ в Малта (ВИДЕО+СНИМКИ)

Het Grote Songfestivalfeest събира едни от най-запомнящите се участници в песенния конкурс за вечер, посветена на музиката и историята на „Евровизия“. Домакин е залата Ziggo Dome, която има капацитет от над 17 000 души и е сред водещите концертни пространства в Европа.

Участието ще бъде особено специално за VICTORIA, тъй като ще бъде първата ѝ изява в Нидерландия след представянето ѝ на конкурса през 2021 г. Тогава тя изпълни песента Growing Up Is Getting Old, класира се за големия финал и завърши на 11-о място.

​

Пет години по-късно певицата отново ще се срещне с нидерландската публика и почитателите на „Евровизия“.

„Изключително развълнувана съм, че отново ще застана пред тази специална общност в Нидерландия и ще усетя любовта, с която винаги ме посрещат“, споделя VICTORIA.

Завръщането ѝ в Амстердам идва и в момент, в който България се подготвя за нова важна страница в историята си на песенния конкурс. След победата на DARA с Bangaranga през 2026 г. страната ни ще бъде домакин на 71-вото издание на „Евровизия“, което се очаква да се проведе в Бургас през май 2027 г.

На този фон остава отворен и въпросът дали VICTORIA ще има специална роля в предстоящото издание на конкурса в България. Певицата е сред най-разпознаваемите ни представители на европейската музикална сцена и участието ѝ в празненствата догодина би било още една среща с феновете на „Евровизия“.

Засега почитателите на конкурса могат да очакват изявата ѝ на 13 ноември в Амстердам, където българската изпълнителка отново ще се присъедини към голямото семейство на „Евровизия“.

Редактор: Георги Иванов