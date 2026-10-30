Снимка: БГНЕС
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Самолетът Atlantique 2 е предупредил екипажа за опасността
Генералният щаб на френските въоръжени сили публикува кадри от дрона, ударил търговския кораб CONTSHIP JET край нос Калиакра. Самолетът Atlantique 2 е засякъл трите морски дрона, атакували контейнеровоза край българското крайбрежие и е предупредил екипажа за опасността. Следи е съдействал за координирането на спасителната операция с българските Военноморски сили.
Снимка: БГНЕС
Кадри показват момента на поразяване и последвалия взрив на кораба CONTSHIP JET
Atlantique 2 е изпълнявал мисия за морско наблюдение, когато е открил три надводни дрона, насочени към граждански кораб. Самолетът е предупредил и останалите плавателни съдове в района за потенциалната опасност.
Снимка: БГНЕСРедактор: Габриела Павлова
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