Генералният щаб на френските въоръжени сили публикува кадри от дрона, ударил търговския кораб CONTSHIP JET край нос Калиакра. Самолетът Atlantique 2 е засякъл трите морски дрона, атакували контейнеровоза край българското крайбрежие и е предупредил екипажа за опасността. Следи е съдействал за координирането на спасителната операция с българските Военноморски сили.

​Снимка: БГНЕС

Кадри показват момента на поразяване и последвалия взрив на кораба CONTSHIP JET

Atlantique 2 е изпълнявал мисия за морско наблюдение, когато е открил три надводни дрона, насочени към граждански кораб. Самолетът е предупредил и останалите плавателни съдове в района за потенциалната опасност.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Габриела Павлова