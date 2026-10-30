Въвежда се временна организация на движението в столицата на 4 ноември във връзка с провеждането на тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Администрацията на Президента на Република България.

От 11:00 ч. на 04.11.2026 г. до приключване на мероприятието се разрешават престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в церемонията, по бул. „Цар Освободител” в отсечката между Археологическия музей и Българската народна банка.

Смяна на гвардейския караул налага промени в организацията на движението в София

За времето от 11:30 ч. до 12:30 ч. на 4 ноември се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

Редактор: Мария Барабашка