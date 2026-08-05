Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция в сряда, съобщиха от Столичната община.

От 11:00 ч. до приключване на церемонията ще бъдат разрешени престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в събитието, на бул. „Цар Освободител“ – в участъка между Националния археологически музей и сградата на Българската народна банка.

Пред Президентството ще се състои тържествена смяна на караула за празника на Националната гвардейска част

От 11:30 до 12:30 ч. ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“, в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

Редактор: Мария Барабашка