Последният ден на октомври и първите няколко на ноември ще са преобладаващо облачни и дъждовни. В Деня за размисъл кратки, локални разкъсвания на облачността са възможни в областите край морето, където валежи не се очакват. Над западните и централните райони обаче ще вали с прекъсвания, по-често и на повече места следобед и вечерта. В планините над 2000 метра ще вали сняг.

С развитието на обширен средиземноморски циклон, в Деня на балотажа ще вали дъжд. В хода на деня валежът ще се засилва – първо в Югозападна България, постепенно и в останалите райони, най-късно в Североизточна България. За денонощието ще се акумулират до около 50 литра на квадратен метър в отделни точки на Централна България.

Температурите в топлите часове ще се движат от 11 до 16 градуса в събота, а в неделя – с 1-2 градуса надолу, като в същото време ще се усили вятърът от изток-североизток.

Валежите ще продължат и през първата седмица на ноември. До сряда 72-часовите сумарни количества дъжд на много места ще скочат до около 100-120 литра на квадрат. Ще има риск от повишени речни нива, разливи, локални наводнения, активиране на свлачищни процеси и аквапланинг по пътищата.

От четвъртък до неделя обстановката ще се успокои със спиране на дъжда и разкъсване на облачността. Ще има условия за мъгли сутрин, но следобедите ще са преобладаващо слънчеви.

Дъжд, вятър и облаци в следващите дни

В хода на първата ноемврийска седмица температурите ще се понижат около вторник-сряда до максимални нива 7-12 градуса. През втората половина на периода термометрите ще показват следобед между 9 и 14 градуса, но рано сутрин ще има предпоставки за слани с температури около нулата.

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