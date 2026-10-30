Последните дни на октомври ще са облачни и дъждовни в почти цялата страна. От петък до неделя разкъсвания на облачността са малко вероятни. Ще вали с прекъсвания, на повече места - в Западна и Централна България, докато на югоизток изгледите са да паднат най-малко валежи.

Вятърът в петък ще е северен и осезаем най-вече по крайбрежието. През почивните дни ще духа от изток. Дневните температури и в трите дни ще се движат между 10 и 15 градуса.

Студ и дъжд в началото на ноември

От неделя следобед до предстоящата сряда страната ни ще е в обхвата на обширен средиземноморски циклон. В продължение на 48 часа валежите ще са продължителни и в някои части на страната ще се акумулират значителни количества.

Очаква ни по-студен и валежен ноември

Ранните прогнози са в отделни точки на Централна и Източна България в първата половина на седмицата да паднат около и над 120 литра на квадратен метър. При такъв сценарий ще има сериозен риск от разливи по реките и локални наводнения.

На този етап вероятност за сняг в ниските части на страната няма. Такъв, макар и за кратко, е възможно да прехвърчи в някои високи котловини на Западна България към вторник - сряда. Дневните температури по време на динамичния период няма да падат драстично и ще се движат между 8 и 13 градуса.