Тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или под нормата. За Северна България и Горнотракийската низина тя е между 5 и 8, за високите полета – между 3 и 6. По Черноморието и долината на р. Струма се очакват средни температури за ноември между 8 и 10 градуса, а в планинските райони — от -5 до 3.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между -7 и -2, по Черноморието - от 2 до 5. Най-високите ще са между 20 и 25 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м, в южните и планинските райони – между 60 и 90 л/кв.м.

През първото десетдневие ще бъде сравнително студено, предимно облачно, с валежи от дъжд, който в самото начало на месеца във високите полета и ниските планински райони в Западна България ще се примесва или ще преминава в сняг.

Рязко застудяване в началото на ноември, възможни са снеговалежи

И през повечето дни от второто десетдневие се очаква температурите да се задържат по-ниски от обичайните. До средата на периода се запазва тенденцията за предимно облачно време с валежи, предимно от дъжд.

През втората половина от десетдневието вероятността за валежи намалява, в низините и котловините изгледите са за предимно облачно и мъгливо време, а в планините и планинските райони – за разкъсване и намаление на облачността и относително повишение на температурите.

През третото десетдневие вероятността за валежи е малка, а температурите ще бъдат близки до климатичните норми. Отново в часовете преди обяд в равнинната част от страната ще преобладава облачно и мъгливо време, а около и след обяд ще има и слънчеви часове. В планините ще бъде предимно слънчево.

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Редактор: Габриела Павлова