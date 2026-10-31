Фермер от Пазарджишко превръща тиквите в урок по земеделие. Мисията на Десислава Кабурова е тиквата от полето да влезе в училищата, а децата да я възприемат не само като средство за творческо предизвикателство, но и да ги научи колко важно е да познават храната си, да обичат пресните български плодове и зеленчуци и да разберат откъде идват те и да видят човека зад него.

Тиквата е изключително важна за малки и големи. Тя е много здравословна, и пълна витамини, казва Десислава. Кабурова е превърнала тиквите в своя страст и хоби. Посещава детските градини и началните училища в Пазарджишко, където разказва на децата за земеделието и важността на българската продукция.

Село Горски извор – царството на тиквите (ВИДЕО)

"Искам да ги запозная от близо с това какво е професията фермер, с какво се занимава, колко е благородна , какво означава да създаваш българска храна за българския народ, и че си заслужава цялата тази енергия и любов към земята. Наистина има голяма възвръщаемост да видиш плодовете на труда ти. Как създаваш едно растение - от семенцето до крайния продукт. Как това растение дава плодове и тези плодове присъстват всеки ден на трапезата на семействата", разказва Десислава.



Тиквата веднага провокира творческите умения на децата. Но освен, че има сортове, предназначени за декорация, фермерката разкрива на децата магията на целия процес – от семенцето до крайния продукт на трапезата.



"Много важно е да научим децата да ядат българска продукция, български плодове и зеленчуци. Трябва да се научим да се храним със сезонни продукти, които се произвеждат от българските производители", казва Десислава. И допълва, че при работата с децата е важно те да приложат и своето въображение в създаването на творбата им от тиква. З

А третокласниците вече знаят как се отглеждат тикви и защо са полезни. Децата знаят, че може да се направи крем супа от тикви или тиквени бонбони, в които има полезни вещества. А също така и тиквеник.

В Самоковско отгледаха тикви с размери, достойни за Гинес



Мария Николчева е учител в НУ "Васил Друмев" в Пазарджик. Тя казва, че децата запомнят най-добре като се пренесат в реални ситуации - някой да им разказва на живо, а не само чрез учебниците. Така те проявяват и любопитство и задават и въпроси.



А на полето, Десислава и семейството ѝ отглеждат 350 декара с тикви, общо 15 различни вида - от Япония, Китай, Америка и Европа. Повечето са декоративни за украса. Сред тях бели, жълти, розови, оранжеви и пъстри плодове. Някои са с причудливи форми, а други приличат на малки каляски.

"Хитът тази година на пазара е тиквата „Хокайдо“, на която произходът ѝ е от Япония. Тя е подподяща за приготвянето на крем супи. Тя е един естествен имуностимулатор. Другата тиква към която също има интерес тази година е "Жълтото пате", както я наричат всички деца. Тя е изключително ярка на цвят, води се бейби сорт и е много атрактивна. Нейното предназначение не е за консумация. Тя служи единствено и само за декорация. Цветарите правят страхотни букети, украсяват офиси, ресторанти, комплекси", споделя Десислава.

Мечтата на Кабурова е да превърна инициативата, свързана с училищата, в национална кампания, която да събере фермери и образователни институции в обща кауза. Да се включат пчелари, лозари, животновъди и млекопроизводителите, които има какво да разкажат, за да запалил у децата любовта към земеделието.

Повече гледайте във видеото.