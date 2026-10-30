Продължават проверките на търговците за високи цени. До момента най-осезаеми са надценките на млечните продукти. Млекопроизводителите предлагат меморандум за сътрудничество на търговците. От веригите обаче са против предложението им.

Според данни на Комисията за защита на потребителите с най-висока надценка е кравето масло – 135%. При кашкавала и прясното мляко, след приспадане на ДДС, скокът е с 99 на сто. Сериозна е надценката и при бялото саламурено сирене. Там стойностите варират рязко, но най-високата отчетена надценка е 95%. Киселото мляко също поскъпва драстично. При стандартна кофичка от 400 гр, надценките се движат между 31 и 80 на сто.

Поскъпването на млечните продукти: Защо производители и търговци не се разбраха

Около 120 млекопреработвателни предприятия предлагат да обединят продукцията си и да я доставят в големите търговски вериги при общ стандарт. Основният ангажимент, заложен в проектомеморандума, е производителите доброволно да продават на база заводска себестойност, транспортни разходи и собствена надценка до 10%. В замяна търговските вериги са получили предложение да формират своя крайна надценка в размер между 25% и 35%.

„Ако 1 евро е себестойността на 1 литър мляко, ние го доставяме на 1,10 евро. Търговската верига да може да сложи надценка от 25 до 35%”, обясни председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов.





Търговските вериги обаче отказват да подкрепят предложението на млекопроизводителите с мотива, че то нарушава закона.

Мая Манолова: Търговските вериги дискриминират производителите с различни надценки на сходни продукти

Според последните данни на КЗП надценките на петте основни млечни продукта в големите магазини в момента варират от 31% до цели 135%. „Надценките са брутални. Тази година реколтата остана неприбрана – дини, пъпеши, краставици. Българските производители си оставиха продукцията, защото най-големият търговец са веригите, които ги съсипаха”, заяви председателят на КЗП Мая Манолова.