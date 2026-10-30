Разликите в надценките на един и същ продукт от една и съща продуктова категория не трябва да бъде по-висока от 10%. Това е Записано в закона за защита на конкуренцията. В проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на „Твоят ден”.

Тя подчерта, че за пръв път държавата дава ясен знак, че иска да защити българските потребители и производители.

КЗП: Надценките в търговските вериги са от 99 до 141%

Председателят на КЗП коментира и затворените през тази седмица кухни. Тя посочи, че до вчера има данни за затворени кухни на два магазина, една кухня майка и три топли витрини.

Манолова подчерта, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но тя се влияе негативно от цените на рафтовете. „Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат”, допълни още тя. Председателят на КЗП беше категорична, че цените не са справедливи.

Между 10 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните, обяви Мая Манолова

Манолова каза, че трябва да има законодателство, което да защити българските производители, защото веригите реално печелят от българските потребители. Тя заяви, че тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или унищожена, тъй като най-големите търговци на плодове и зеленчуци са веригите, а те са поставили условия на търговците, „с които да ги съсипят”.

Председателят на КЗП се закани, че следваща задача, с която ще се ангажира, са цените на лекарствата. Също така отбеляза, че са наложени санкции на туристически оператори и на частни училища за еднодневните екскурзии.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова