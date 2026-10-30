Нашето предложение надгражда това, което в момента правителството се опитва да направи като законодателни инициативи, а именно на кооперативен принцип 120 предприятия да се кооперираме и под един стандарт да реализираме обединено нашата продукция в големи търговски вериги. Това заяви в ефира на "Здравей, България" председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов.

Той уточни, че става въпрос за следните млечни продукта - кисело мляко, прясно мляко, сирене, масло и кашкавал. По думите му от около три месеца работят доста активно с търговските вериги. "Договорени са различни детайли, виждам партньорство, коректност и желание от страна на търговските вериги, както и харесване на този модел", добави Михайлов.

Той обясни, че разговорите са започнали първоначално с една от големите търговски вериги. Впоследствие са се включили и други. По думите на председателя на Националната асоциация на млекопреработвателите те сами са проявили инициатива. "В момента вървят разговори с четири от най-големите търговски вериги. С петата започваме да работим", каза Михайлов.

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Той уточни, че в предложения меморандум за сътрудничество е засегнат един основен детайл. "Ние като производители да поемем ангажимента едностранно от наша страна, абсолютно доброволно, да реализираме нашата продукция на база заводска себестойност плюс транспортните разходи и надценка не повече от 10%", посочи Михайлов.

Той обясни още, че на търговските вериги е предложен ответен ангажимент. "Едно евро, да кажем, е себестойността на един литър мляко - условна цифра. Ние го доставяме на едно евро и десет цента. И търговската верига да може да сложи 25% до 35% отгоре", посочи Михайлов. По думите му това не се е приело. "Нямам категоричен отказ. Мога да кажа, че е на трупчета. С оглед на това, че започнаха разговори за юридически термини, това ограничава свободата на договаряне, ограничава цените", каза той. Михайлов уточни, че при изготвянето на меморандума е използвана сериозна юридическа помощ. "Няма проблем с този меморандум, тъй като ние не говорим нито за таван на цените, нито за таван на надценката", подчерта той.

Михайлов изрази надежда за няколко месеца концепцията да може да се реализира. "Беше хубаво този меморандум да го има, защото това е ангажимент, който ние категорично поехме доброволно и ще го спазим", заяви още той.

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Редактор: Ивета Костадинова