Медицинската комисия, която отговаря за здравето на лишените от свобода, не е предложила помилване на Огнян Атанасов, известен с прякора Петричкия Ескобар. Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от парламентарната група „Демократична България“ Надежда Йорданова на брифинг в Народното събрание

„Президентът Илияна Йотова вчера за пореден път замеси моето име във връзка с помилването на Огнян Атанасов“, каза Йорданова. И разясни - медицинската комисия, която действа постоянно и отговаря за здравословното състояние на лишените от свобода, не е направила предложение за помилване на Огнян Атанасов, както има опити да се внуши.

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„Имаме официален документ, в който се казва, че не е правено предложение за помилвания. Това е направила комисията по помилване, назначена с указ на Румен Радев“, подчерта Йорданова. По думите ѝ в документа се вижда, че именно тази комисия е направила предложението за помилването, както и, че в констатациите на медицинската комисия няма твърдения, че лицето е в инвалидна количка.

„Мнозинството на Радев и Йотова многократно отказа изслушване в Народното събрание, особено след видеото, в което се вижда, че Огнян Атанасов не само не е в инвалидна количка, а се бие в коридорите на затвора“, коментира бившият министър на правосъдието. „В този момент отговорник за затворите е Мария Павлова, близък професионалист до Йотова и Радев“, допълни Йорданова. И попита защо 19 дни преди помилването при положение, че ГД „Изпълнение на наказанията“, за която Павлова отговаря, е знаела, че има процедура по помилване, не е уведомила президентството.

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„Като министър на правосъдието тогава само поднових състава на медицинската комисия, като съм сменила двама от нейните седем членове, защото те са отишли на друга работа. Това се е случило много преди Огнян Атанасов да подаде молба за помилване“, подчерта тя. „Цялата процедура по помилване е била по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, където министър е Крум Зарков, а зам.-министър е Мария Павлова, отговаряща за помилванията в затворите“, подчерта Йорданова. „Йотова направи опит да прехвърли отговорността за нейния подпис, нейната морална оценка върху мен, вместо със смирение да признае грешката“, посочи депутатът от ДБ.

Редактор: Ивета Костадинова