„Продължаваме Промяната” иска ново извънредно заседание на НС за помилването на „петричкия Ескобар”. От партията настояват то да се проведе във вторник следващата седмица. И обявиха, че са събрали необходимите подписи за провеждането му с подкрепата на ДБ и ГЕРБ.

„Събрахме подписите с искане за извънредно заседание. Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България. През последната седмица излезе нова информация. Оказва се, че в продължение на шест месеца комисията е работила без необходимия кворум. Ние непрекъснато се опитваме да получим информация. Ако имаше ясна такава както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил”, заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

„Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала Комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението”, каза още той.

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През последните седмици са излезли данни и за други помилвания, които са още по-скандални, обяви депутатът Стою Стоев. „Обществото трябва да е наясно как са се упражнявали правата на президента, за да направят избор следващата седмица”, коментира той.

Депутатът от ПП Бойко Рашков заяви, че „има фактите, свързани с няколко помилвания, включително на осъждани за създаване на лаборатории за производство на синтетична дрога, които не са ясни”.

Той настоя за изясняване, публичност и прозрачност на президентската институция.

Редактор: Габриела Павлова