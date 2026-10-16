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От партията обявиха, че са събрали необходимите подписи
„Продължаваме Промяната” иска ново извънредно заседание на НС за помилването на „петричкия Ескобар”. От партията настояват то да се проведе във вторник следващата седмица. И обявиха, че са събрали необходимите подписи за провеждането му с подкрепата на ДБ и ГЕРБ.
„Събрахме подписите с искане за извънредно заседание. Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България. През последната седмица излезе нова информация. Оказва се, че в продължение на шест месеца комисията е работила без необходимия кворум. Ние непрекъснато се опитваме да получим информация. Ако имаше ясна такава както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил”, заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.
„Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала Комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението”, каза още той.
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През последните седмици са излезли данни и за други помилвания, които са още по-скандални, обяви депутатът Стою Стоев. „Обществото трябва да е наясно как са се упражнявали правата на президента, за да направят избор следващата седмица”, коментира той.
Депутатът от ПП Бойко Рашков заяви, че „има фактите, свързани с няколко помилвания, включително на осъждани за създаване на лаборатории за производство на синтетична дрога, които не са ясни”.
Той настоя за изясняване, публичност и прозрачност на президентската институция.Редактор: Габриела Павлова
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