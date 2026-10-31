Да имаш просто яхта вече не е достатъчно. Тя трябва да е по-голяма, по-тиха, по-умна и все по-зелена. В Монако тази година се събират около 120 от най-впечатляващите суперяхти в света. А ако имате няколко милиона евро в повече, Монако вероятно е едно от най-подходящите места, където можете да ги похарчите.

Басейни, фитнес зали, огромни тераси, понякога дори площадки за хеликоптери. На борда на съвременните суперяхти почти нищо не изглежда невъзможно. Но ако покупката струва десетки милиони, истинската сметка започва след това.

При яхта за 20 милиона евро годишните разходи могат да достигнат още между един и два милиона.

Петко Бачийски, който е брокер на яхти, разказва, че според това за какво се ползва лодката, разходът на година за поддържка, персонал и застраховка е между 5 и 10% от цената.

Отговаря ли Монако на имиджа си от социалните мрежи (ВИДЕО)

И все пак има хора готови да похарчат почти всичко, което имат за мечтата си. Променят се и изискванията на купувачите. Преди голямата яхта е трябвало преди всичко да впечатлява. Днес някои от най-скъпите ѝ качества дори не се виждат.

„Преди време хората искаха по-голям размер. Днес търсят тишина, спокойствие. Искат да имат независимост на борда. Хората харчат пари точно за тези неща. Харчат за свобода", казва още Бачийски.



А когато става дума за лукс, важно е не само какво продаваш, но и кой го показва.



Луиджи Контеси има почти 2 милиона последователи в социалните мрежи и определено не прилича на типичния инфлуенсър. „Първо, не съм красиво момиче, но не съм и чак толкова грозен. И това се харесва", казва той. Бялата брада обаче се оказва добър бизнес. Луиджи работи в луксозната индустрия от 20 години - от частната авиация до автомобилите и яхтите. А днес има нещо, което е особено ценно за големите марки - достъп до огромна аудитория, сред която има и хора с възможности за скъпи покупки.

„Хората, които ме следват, са част от живота ми. В продължение на 20 години продавах частни самолети. Собствениците на самолетите и клиентите ми са хора с много интересна покупателна способност", разказва той.



Така социалните мрежи се превръщат и в нов канал за продажба на лукс, дори когато става дума за яхта за милиони. А когато всичко е на един клик разстояние, се променя и скоростта, с която се продава.



„Пазарът днес се движи много бързо. Компаниите имат нужда от нещо, което да излиза на пазара с невероятна скорост. С инфлуенсърите е така – публикуваме нещо и след няколко минути вече имаме милиони гледания", разказва Луиджи.



Сред тези милиони има и български купувачи. Според Петко те идват все по-подготвени - знаят какво искат и не пропускат преговорите за цената.



„Българинът дава пари и иска максимално добра цена", разказва още Бачийски.



А клиентите стават и все по-млади, по-информирани и по-бързи в решенията си. Петко споделя още, че купувачите знаят какво искат и са готови да дадат парите си.



Само че дори в този свят парите не могат да купят време. За производството на нова яхта, около 30 метра се чака поне 2 години.

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