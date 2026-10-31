Всяка година на подиума на Victoria’s Secret дефилират най-известните супермодели в света – с безупречна походка, съвършена визия и емблематичните ангелски крила на гърба. Тази есен обаче неочаквана конкуренция дойде от високо в небето. Шест български стюардеси превърнаха тясната пътека между седалките в самолета в лична модна сцена, а видеото им в TikTok се превърна в глобална сензация.

Зад краткия клип стоят Теодора, Белослава, Михаела, Жени, Джудит и Аделина. За Аделина професията е сбъдната детска мечта, на която се е посветила преди три години, но този път полетът ѝ донесе слава далеч отвъд борда.

Български стюардеси покориха TikTok и впечатлиха Victoria’s Secret (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Когато се събудих, телефонът ми буквално гърмеше. Приятели непрекъснато ми го изпращаха, отворих приложението и видях, че всичко е експлодирало. Въобще не сме предполагали такъв отзвук, беше напълно неочаквано за нас”, разказва Аделина в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Само за три дни клипът натрупва над 4 милиона гледания, а сред хилядите реакции се открояват тези на световни знаменитости и брандове. Под видеото коментира официалният профил на Victoria’s Secret, отбелязвайки, че българските момичета дефилират страхотно и напълно заслужават свои крила. Вълнение предизвика и коментарът на холивудската звезда и певица Хейли Бейли, която попита как успяват да изглеждат толкова безупречно на специфичната самолетна светлина.

„Светлината в самолета не е ужасна, но все пак е за самолет. С лек, ежедневен грим винаги можеш да изглеждаш добре”, споделя с усмивка стюардесата. Към вълната от комплименти се включи и актьорът Филип Буков, който шеговито писа, че той е техният капитан. „Смяхме се много, беше забавен коментар. Но Филип да внимава, защото си имам приятел”, шегува се Аделина. Тя признава, че най-щастлива от неочаквания фурор е била баба ѝ, въпреки че трябвало подробно да ѝ обясни какво точно означава световният моден бранд.

Зад красивите униформи, перфектната прическа и широките усмивки обаче стои професия, която няма почти нищо общо с лекотата на модното дефиле.

„Ежедневието ни е много динамично и непредсказуемо. Никога не знаеш в кой момент ще те извикат извънредно на смяна, за да заместиш колега”, разказва Аделина от стаята за предполетна подготовка.

Тя подчертава, че изрядната визия е задължителна част от длъжността: „Хората виждат елегантната униформа и направената коса. В никакъв случай не може да те мързи или да не ти се занимава – външният вид показва стил и респект към пътниците”. На въпроса за строгите физически критерии към стюардесите Аделина отговаря дипломатично, че има определени здравословни изисквания за ръст и тегло.

Не по-малко практично е и съдържанието на служебния ѝ несесер. Наред с гримовете, парфюма и задължителното зарядно устройство, тя винаги носи гъбичка за обувки и фенерче при случаи на намалена видимост. „Много е важно на борда да има крем за ръце и балсам за устни, защото въздухът в кабината е изключително сух, и задължително да се пие много вода”, съветва тя.

Що се отнася до трудните моменти с пасажерите, най-голямото предизвикателство за екипажа остава безопасността. „Най-неприятно е, когато пътниците не изпълняват инструкциите на екипажа – например бързат да станат и да отварят багажниците още преди самолетът да е спрял напълно. Не си дават сметка, че правилата са изцяло за тяхна безопасност, няма нищо лично”, обяснява тя, добавяйки с усмивка, че е препоръчително обувките по време на полет да си остават на краката.

А съветът ѝ към всички малки момичета, които мечтаят за небето, е кратък и ясен: „Никога да не се отказват и смело да следват мечтите си”.

А каква е тайната на походката на модел по пътеката между седалките? „Стягаме корема, изправяме гърба и тръгваме уверено – задължително с десния крак”, обобщава чаровният „ангел” на българската авиация.

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