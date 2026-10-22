Кой каза, че модният подиум трябва да е в Париж или Милано? Стюардесите на „България Еър“ доказаха, че една самолетна пътека също може да се превърне в сцена за впечатляващо дефиле. Тяхно видео се превърна в истински хит в TikTok и привлече вниманието дори на световноизвестния бранд Victoria’s Secret.

В клипа българските стюардеси дефилират между седалките в самолета, сякаш участват в професионално модно ревю. За фон е избран популярен аудиооткъс от разговори зад кулисите на ревю с участието на супермодела Адриана Лима. Звукът се използва широко в TikTok и Instagram във видеа, посветени на модата и подиумните визии.

Резултатът е повече от впечатляващ – видеото вече има над 2 милиона гледания и близо 300 хиляди харесвания.

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► Комплименти от Victoria’s Secret

Снимка: Скрийншот

Сред най-любопитните реакции е тази на Victoria’s Secret. Модният бранд коментира публикацията с комплимент към българските стюардеси, като направи закачка с крилата им и превърна самолетната пътека в моден подиум. „Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Новият ни любим начин за дефилиране по подиума“, написаха от компанията.

Вълната от комплименти не спира дотук. Американската инфлуенсърка Хейли Калил, позната онлайн като @haleyybaylee и бивш модел на Sports Illustrated Swimsuit, също реагира на видеото. Тя се пошегува с осветлението в самолета, което очевидно не попречи на стюардесите да впечатлят публиката.

Снимка: Скрийншот

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Освен моден успех видеото се превърна и в неочаквана реклама за страната ни. В коментарите потребители от различни краища на света споделят, че клипът ги е вдъхновил да посетят България.

Един от тях заявява, че ще трябва да лети до България от Тексас, а друг показва, че вече е резервирал полет от Милано до София с националния превозвач.

Редактор: Дарина Методиева