Все още се очакват резултатите от пробите, взети от няколко точки по българския бряг след последния удар по кораб. Те трябва да покажат има ли замърсяване на морето след потъването на контейнеровоза. Инспектори от „Басейнова дирекция” вече взеха проби от района на Калиакра, Шабла и Дуранкулак. Мониторинг ще се направи и на юг.

Кметът на Бургас успокои, че няма опасност да бъде отменен песенният конкурс „Евровизия”.

Кадри показват момента на поразяване и последвалия взрив на кораба CONTSHIP JET

„Вчера разговарях дали има някакво ограничение относно търговския трафик към пристанищата в Бургас. Не е нарушен трафикът и ситуацията е спокойна. Очакваме доклад с информация, с който да се запознаем. За бургаския залив това което получаваме ежедневно, че няма никакво отклонение от нормите за замърсяване”, заяви Димитър Николов.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Никола Тунев