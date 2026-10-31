Атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят под въпрос не само сигурността на морския транспорт, но и привлекателността на моряшката професия. Според представители на бранша натрупването на рискове може допълнително да затрудни набирането и задържането на кадри. Има ли вече моряци, които отказват да плават в рискови райони, и как се отразява несигурността на екипажите?

С оглед на ситуацията част от тях вече преосмислят дали да поемат курс към рискови дестинации, а при отказ корабособствениците трябва да търсят заместници. Това означава допълнителни разходи и затруднения при осигуряването на екипажи. Вече години наред морската професия се променя под натиска на недостига на кадри, условията на труд и конкуренцията с други браншове.

„За съжаление ще рефлектира според мен. Особено при по-младите кандидати и желаещи моряшката професия да стане тяхна за цял живот. Виждайки какво се случва край нас, без значение дали то е на 15, 17 или на повече мили в Черно море”, заяви кап. Золтан Сулай, управител на агенция за наемане на моряци.

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Въпреки, че моряците са свикнали да работят в рискова среда, тук заплахата е различна.

„Когато тези рискове са свързани с фактори, които не зависят от теб, тогава вече нещата са извън контрол и моряците са само жертва”, смята президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров.

„Виждате - губят се човешки животи - най-ценното, най-скъпото нещо. Моряците са хора, които плават по света, за да изкарват прехрана за своите семейства, да се развиват”, обясни Сулай.

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Несигурната обстановка може да повлияе и на решението на екипажа, дали да поеме курс към рисков район.



„Може да се получат откази от моряци да плават в такива райони, което е нормална практика”, каза още Сулай.

„Младите хора идват, работят няколко години и след това прекратяват работата на море и слизат на брега. Въпросът е, че най-вероятно ще падне качеството на хората, които обслужват транспорта и естествено ще се увеличи рискът от инциденти”, твърди Димитров.

А на този фон, младите хора вече все по-често сравняват морската професия с възможностите на брега.

„Те четат, интересуват се, естествено казват: „Защо трябва да отида да плавам на море, когато мога да се реализирам на друга професия без риск”, заключи Димитров.