Как ще се отрази на джоба ни първият зимен сезон в евро и как да подготвим автомобилите си?

Акция „Зима” ще премине в 3 етапа. През първите 10 дни полицията ще гледа повече за велосипедисти и хора тротинетки. Следващите 10 дни на фокус ще бъде поведението на пешеходци и шофьори. И последните 10 дни от месеца акцентът ще бъде върху изправността на автомобилите – фарове, гуми.

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Време ли е да сменим гумите?

„Сутрешните температури предполагат вече да се монтират зимни гуми. Законът за движение по пътищата изисква от 15 ноември до 1 март гумите да бъдат пригодени за зимни условия или да бъдат с дълбочина на протектора не по-малко от 4 мм”, обясни Марин Сираков.

Има ли промяна в цената?

„При нас не е променяна от миналата година. Цените на гумите са много относителни в зависимост от това какви размери са”, обясни той.

Цените за нови гуми, ако се налага, варират според класа.

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