Снимка: iStock
-
Поскъпването на млечните продукти: Защо производители и търговци не се разбраха
-
ЕС не очаква проблеми с енергийните доставки, обяви ресорният еврокомисар
-
Спортни новини (29.10.2026 - късна)
-
Българка ще защитава позициите на милиони млади европейци в ООН
-
Есента се затопля: Все повече дни през септември и октомври са с летни температури
-
Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев, подсъдим за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Кампанията ще премине в три етапа
От 1 ноември започва традиционната акция „Зима“ на „Пътна полиция“. В продължение на месец в цялата страна ще се извършват засилени проверки за безопасността на участниците в движението и техническата изправност на превозните средства.
Кампанията ще премине в три етапа - първоначално контролът ще бъде насочен към велосипедистите, тротинетките и превозните средства с животинска тяга. През второто десетдневие акцентът ще бъде върху поведението на пешеходците и шофьорите, а в края на месеца – върху изправността на автомобилите, фаровете и гумите.
Зимата идва: Какви са опасностите, които дебнат на пътя
От полицията напомнят, че от 15 ноември влиза в сила и изискването автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни