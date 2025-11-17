т 15 ноември започна акция "Зима" и проверки на КАТ за изправността на автомобилите и съответно глоби за закъснелите водачи. Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA News коментират Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и Румен Дунев, автомобилен състезател и многократен рали шампион.

Според Георгиев причините за честите произшествия, въпреки постоянното предприемане на нови мерки, са относителни и по-скоро комплексни, защото включват множество фактори. Той набляга на факта, че в последните години зимите са били по-леки, а много хора неправилно смятат, че единственият разход за автомобила е неговата цена при покупка, което е сериозна заблуда.

„В автомобила има системи, които постоянно влияят на безопасността – като спирачната система, кормилната уредба и окачването – и с тях не бива да се правят компромиси”, смята той.

По отношение на предотвратяване на пътнотранспортните произшествия Румен Дунев дава няколко важни препоръки: зимата задължително да се кара със зимни гуми и да се взимат най- евтината марка първа употреба, отколкото такива на 4-5 години.

„Има много такива бизнеси, които изкупуват или взимат автомобилни гуми от Западна Европа, където не може да се използват. Но те се внасят у нас”, предупреждава Дунев.

Друга важна препоръка на експерта е всеки един водач да си купува по две нови зимни гуми всяка зима и да ги слага на предната ос, която е управляема.

Аквапланингът - основна причина за ПТП през зимата

Аквапланингът е моментът, когато колата „плува“ върху водата и гумите губят контакт с пътя. Това се случва, когато има много вода на настилката и гумите не могат да я изтласкат достатъчно бързо. Тогава автомобилът става труден за управление или напълно неуправляем. Рискът е по-голям, ако водата е дълбока, а протекторът на гумите - износен.

Според Красимир Георгиев правилният начин да се справим с аквапланинга и да предотвратим инцидент е да се отнеме педалът от газта и да не се променя посоката на движение, а Дунев допълни, че при мокра и ледена настилка шофирането е аналогично.

Умните системи – превенция срещу ПТП?

Модерните системи за подпомагане на водача могат да намалят риска при зимно шофиране, но не могат да заменят човешката преценка, според председателя на АКАБ. Той подчерта, че всички нови автомобили от 2023 г. са оборудвани със задължителни асистенти като поддържане на дистанция, следене на лентата и корекция при умора.

Въпреки това тези системи имат ограничения.

„Те помагат, но не могат всичко“, каза още Георгиев и даде пример с аквапланинга — дори ако автомобилът пред водача загуби контрол и системата активира спирачките, ефектът често е нулев, защото при аквапланинг „спиране няма“.

Той напомни, че правилната подготовка на автомобила е ключова — добри гуми, коректно регулирани фарове, качествен антифриз и изправни чистачки, а добрата видимост и поддръжката на автомобила значително повишават безопасността през зимата.

Редактор: Ралица Атанасова