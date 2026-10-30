Личен състав и военна техника от формированията на Съвместното командване на силите ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура в периода от 2 до 14 ноември за участие в планирана съвместна подготовка, съобщиха от Министерство на отбраната.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Редактор: Цветина Петрова