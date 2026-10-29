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Москва не желае конфликт с европейските държави, но е готова за война
Русия подкрепя всякакви стъпки за възстановяване на отношенията с европейските държави. Това заяви руският президент Владимир Путин след телефонни разговори с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.
Путин посочи, че Москва не желае военен конфликт с Европа, но е готова за подобно развитие. Той предупреди, че ако напрежението ескалира прекомерно, няма да има победители.
Лидерите на Норвегия и Финландия разговаряха по телефона с Путин
Руският президент подчерта още, че Русия не иска в Балтийско море да се стига до ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток.Редактор: Георги Иванов
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