Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила дрон, изстрелян от йеменските хути, в района на Мека.

Подкрепяните от Иран хути предприеха серия от удари срещу Саудитска Арабия. Йеменските бунтовници насочват дронове и ракети към енергийна инфраструктура, военни обекти и летища в кралството.

Хутите атакуваха нови цели в Саудитска Арабия

През последната нощ хутите заявиха, че са атакували редица обекти, включително най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия - „Рас Танура“, петролната рафинерия в Рабиг, съоръжение на саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ в Абкайк, международното летище „Крал Халид“ в Рияд и летището „Крал Фахд“ в Дамам.

Бунтовниците многократно са отхвърляли отправяни от Рияд обвинения, че са изпращали дронове към Мека и Медина - двата най-свещени града за мюсюлманите.

Редактор: Ивета Костадинова