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Машината на „Пегасус Еърлайнс“ е пътувала към Копенхаген
Ято птици повреди сериозно крилото на пътнически самолет на турската авиокомпания „Пегасус Еърлайнс“ при излитане от летището в Истанбул.
Заради инцидента пилотът е поискал разрешение за аварийно кацане, съобщава вестник „Йени Акит“.
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Сблъсъкът е станал малко след отделянето на самолета от пистата, докато машината е набирала височина по маршрута си към Копенхаген. При удара с птиците част от крилото е била разрушена, което е създало риск за продължаването на полета.
Пилотът е реагирал своевременно и е получил разрешение от контролната кула да приземи обратно самолета на същото летище. Машината е била посрещната от аварийни екипи и пожарни автомобили.
Няма информация за пострадали пътници. След инцидента те са били прехвърлени на друг самолет и са продължили пътуването си със закъснение от няколко часа. Според турското издание крайната им дестинация е била Дания.Редактор: Георги Иванов
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