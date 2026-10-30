Ято птици повреди сериозно крилото на пътнически самолет на турската авиокомпания „Пегасус Еърлайнс“ при излитане от летището в Истанбул.

Заради инцидента пилотът е поискал разрешение за аварийно кацане, съобщава вестник „Йени Акит“.

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Сблъсъкът е станал малко след отделянето на самолета от пистата, докато машината е набирала височина по маршрута си към Копенхаген. При удара с птиците част от крилото е била разрушена, което е създало риск за продължаването на полета.

Пилотът е реагирал своевременно и е получил разрешение от контролната кула да приземи обратно самолета на същото летище. Машината е била посрещната от аварийни екипи и пожарни автомобили.

Няма информация за пострадали пътници. След инцидента те са били прехвърлени на друг самолет и са продължили пътуването си със закъснение от няколко часа. Според турското издание крайната им дестинация е била Дания.

Редактор: Георги Иванов