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Пътниците са свалени от борда
Самолет, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха. По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътници.
При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в столицата ни.
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Съгласно процедурите, изстребител на Военовъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София, съобщиха от Министерството на отбраната.
Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.Редактор: Габриела Павлова
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