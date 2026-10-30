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Монархът се присъедини към карнавала „Джънкану“ в Насау като част от обиколката си в Карибския регион
Британският крал Чарлз Трети се включи в танците по улиците на Бахамските острови. Монархът се присъедини към традиционния карнавал „Джънкану“ в столицата Насау.
Заобиколен от участници в пъстри костюми, той танцува и свири на музикални инструменти. Празникът е посветен на местната култура и традиции.
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Посещението е част от обиколката на краля в Карибския регион. Предстои той да участва и в срещата на върха на Общността на нациите заедно със съпругата си Камила.Редактор: Георги Иванов
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