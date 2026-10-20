Принц Хари заяви, че „иска отношенията със семейството му да се подобрят“, но твърди, че други хора „не искат това да се случи“.

Отношенията между херцога на Съсекс и по-големия му брат, принц Уилям, са обтегнати, откакто Хари и Меган решиха да се оттеглят от кралското семейство през 2020 г. и да се преместят в Калифорния. През август Хари и Меган Маркъл отново се завърнаха във Великобритания, а миналата седмица посетиха Нотингам при първата си съвместна публична изява след завръщането си.

Смята се, че двамата братя не са разговаряли от няколко години, а последната им публична поява заедно е била на коронацията на крал Чарлз III през 2023 г.

Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха във Великобритания

В интервю за списание GQ Хари заяви, че решението му да се върне във Великобритания отчасти е било продиктувано от желанието му да бъде „по-близо“ до семейството си. Той обясни, че иска да се помири с близките си, но изрази съмнение дали те споделят това желание.

„Хората може би ни гледат и си казват: „Как ще оправите отношенията си?“ А може би начинът, по който аз виждам възможността да се помирим, ще помогне и на някого другиго да разреши собствените си проблеми. Но някои хора не искат това да се случи. Аз искам да се случи“, каза той.

„На фона на всичко останало, което се случва по света, най-важното е да се помирим. Това е ключовото“, добави той.

Принц Хари и Меган Маркъл с първа публична поява в кралски стил след завръщането си във Великобритания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Хари заяви, че „белезите остават завинаги“, но добави, че би насърчил всеки да остави миналото зад гърба си. „Ако определени неща от миналото продължават да влияят на ежедневието ти, е по-трудно да се освободиш от тях“, каза той.

Попитан дали скърби за отношенията, които е имал с баща си и брат си, Хари отговори: „Да, разбира се. От гледна точка на семейството това е още един проблем, в който много хора могат да се припознаят. Има разногласия между братя и сестри, има и нарушени отношения между деца и родители, както и между деца и единия от родителите им. Хората, с които разговарям, постоянно повдигат тази тема. Затова знам колко близка е тя до много хора.“

Редактор: Ивета Костадинова