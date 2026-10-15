Принц Хари и съпругата му Меган, херцогинята на Съсекс, направиха първата си съвместна публична поява в британски кралски стил, след като се завърнаха във Великобритания с двете си деца. Днес двамата посетиха три благотворителни организации в Нотингам. С тази визита те се надяват да подобрят имиджа си в страната шест години след оттеглянето си от кралските задължения.

Нотингам, град в централна Англия, известен с легендата за Робин Худ, има специално място в историята на двойката. Именно там Хари и Меган направиха първата си съвместна публична поява, след като обявиха годежа си през 2017 г.

Снимка: getty images

Програмата на двойката започна с посещение в Community Recording Studio — благотворителна организация, която работи с млади хора и местни общности. Принц Хари е посещавал центъра и преди, включително през миналата година.

След това двамата посетиха най-голямата благотворителна и социална организация в Нотингам, която се бори срещу бедността, расизма и образователните неравенства - Himmah.

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Завръщането на Хари и Меган във Великобритания обаче не премина без трудности. Двамата пристигнаха заедно със сина си принц Арчи, на 7 години, и 5-годишната принцеса Лилибет. Отношенията им с Бъкингамския дворец остават обтегнати заради статута им в кралското семейство и липсата на полицейска охрана, финансирана от държавата.

Снимка: getty images

В писмо, изпратено от името на крал Чарлз III до високопоставени представители на правителството и армията, се потвърждава, че Хари и Меган остават членове на кралското семейство, които не изпълняват официални кралски задължения.

Говорител на двойката е заяви пред NBC News, че били изненадани от писмото. След оттеглянето си от кралските задължения двамата избраха по-спокоен живот в Монтесито, крайбрежен район в Санта Барбара, Калифорния.

Снимка: getty images

През последните години отношенията им с кралското семейство се влошиха допълнително. В документалния си сериал „Хари и Меган“ и в мемоарите си „Резервният“ принц Хари отправи сериозни обвинения, свързани с расизъм и тормоз в кралския двор.

Редактор: Дарина Методиева