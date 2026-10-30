Европейският съюз не очаква проблеми с енергийните доставки, обяви ресорният еврокомисар Дан Йоргенсен. Той обаче предупреди, че покачващите се цени на петрола и природния газ ще затруднят много от гражданите на страните членки да плащат сметките си тази зима.

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз се събраха в Люксембург, за да обсъдят как може да се намалят сметките за енергия на домакинствата и да се укрепи сигурността на доставките преди началото на отоплителния сезон.

Енергийната сигурност в навечерието на зимния сезон - във фокуса на ЕС

Евросъюзът навлиза в зимата със запълнени 75% газохранилища спрямо 83 на сто миналата година.

„Не очакваме проблем със сигурността на доставките, но за гражданите, които се мъчат да платят сметките си, това може и да няма значение. Ако не сте в състояние да платите сметката си за газ, всъщност няма значение колко газ има на пазара. Парите, които сме похарчили в Европа за закупуване на руски газ, са помогнали за финансирането на война срещу нашите приятели, за закупуване на бомби и дронове, които отнеха живота на хора в Украйна. Затова не искаме да започнем отново да купуваме руски газ”, заяви той.

Редактор: Никола Тунев