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"Булгаргаз" се отказа да иска 34% скок в цената на синьото гориво
Страните членки ще обсъждат по-ниска ставка на облагане на електроенергията
Министрите на енергетиката от Европейския съюз ще обсъждат енергийната сигурност в навечерието на зимния отоплителен сезон. Страните членки са изправени пред рязко покачване на цените на петрола и природния газ заради войните в Иран, Украйна и Йемен. Те затрудниха доставките на петрол и газ по ключови морски пътища в Ормузкия проток, Черно и Червено море.
„Булгаргаз“ се отказа да иска 34% скок в цената на синьото гориво
В сряда Европейската комисия започна преговори с европейските рафинерии, за да намери начини за увеличаване на производството.
27-те ще обсъдят и предложение на Комисията за намаляване на сметките за електроенергия чрез реформи в данъчното облагане за електропреносната мрежа. Едно от предложенията е електроенергията да се облага с по-ниска ставка в сравнение с природния газ.Редактор: Цвета Лазаркова
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