Цените на парното и тока няма да бъдат повишавани от 1 януари догодина въпреки растящата цена на синьото гориво на международните пазари. Това увериха и от енергийния регулатор, и от правителството. Цената на газа обаче ще бъде увеличена още от следващия месец.

"Булгаргаз" обяви, че до края на седмицата ще коригира първоначалното предложение за увеличение от 34% за ноември. Така, въпреки че международните цени на природния газ стигнаха до почти 100 евро на мегаватчас, повишението може да е по-малко.

Предвижда се използване на газ от хранилището в "Чирен", който е по-евтин. От своя страна регулаторът призова "Булгаргаз" да балансира увеличението, а политиците - да не правят предизборни внушения за имагинерни увеличения на цените на тока и парното.





В началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев увери, че цените на тока за бита и парното няма да се повишават до 1 юли догодина.

"Приветствам обявеното вчера намерение на регулатора цените, въпреки драстичното повишение на цената на газа на международните борси, цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон до 1 юли 2027 г. Съответно, наша задача, на правителството, е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност, съответно във фонда за сигурност на енергийната система, което и ще направим", каза премиерът.

Премиерът обеща да няма нов ръст на цените на тока и парното през този отоплителен сезон

Енергийният регулатор има достатъчно механизми, за да задържи цените за бита, заяви и председателят на КЕВР Пламен Младеновски. "Към настоящия момент все още има такива резерви и не се налага подобно увеличение", посочи той.



„Булгаргаз” ще внесе ново предложение в КЕВР за цената на природния газ за ноември​

А поисканото от страна от "Булгаргаз" увеличение на цената на природния газ от 34 на сто, регулаторът определи като неприемливо. "Призовавам "Булгаргаз" да вземе трудното решение, при което да използва всички инструменти, знаем, че такива има. Има по-евтин газ, нагнетен в "Чирен", има възможности, които да балансират изменението, за да не е толкова шоково", коментира Младеновски.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Георги Татарски от своя страна заяви: "Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в "Чирен", предварителните количества бяха увеличени и по този начин можем да направим корекция на първоначалното ни предложение. Дори и с новото предложение цената на "Булгаргаз" остава с повече от 40 евро на мегаватчас по-ниска от цената на борсата".

КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ в понеделник.