„Булгаргаз“ ще внесе ново предложение в КЕВР за цената на природния газ за ноември. Това обяви изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на днешното заседание в КЕВР.

„Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно. Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в Чирен, предварителните количества бяха увеличени, можем да направим корекция на първоначалното ни предложение. Ще ви го изпратим в края на месеца в писмена форма. Цената остава с повече от 40 евро на мегаватчас по-ниска от цената на борсата”, каза Татарски.

Предишното пресложение беше за скок от близо 34%. Настоящата тарифа, утвърдената от регулатора, е малко над 44 евро за MWh.

„Политиците да не си правят упражнения върху цените и прогнозите, защото това не е красиво. Ние не се бъркаме в тяхната работа, когато правят закони, ще ги помоля да не се бъркат в работата на КЕВР в експертната ѝ част и да правят имагинерни внушения”, каза членът на КЕВР Таско Ерменков.

„Цената на газа не зависи от вътрешни политически или регулаторни решения. Повече от 60-70% от цената е обвързана с котировките на международните пазари. В тази връзка нито правителството, нито регулаторът могат да повлияят специално на тези цени, които ясно виждаме, че вървят на горе през последните месеци”, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

„Международните цени на природния газ се увеличават и стигнаха до почти 100 евро на мегаватчас, което е почти 2 пъти повече от предложеното от „Булгаргаз” след увеличението. В същото време ние като регулатор трябва да защитим максимално обществения интерес и се надяваме „Булгаргаз”, както и ние, ще търсим резерви това увеличение да не е в поискания от дружеството размер”, каза Младенов.

Ще се използват всички регулаторни инструменти, за да не се увеличава цената на увеличаване на цената на топлинната енергия и на електрическата енергия от 1 януари.

„Очакванията на пазарите са, че тази висока цена на природния газ ще се запази до поне до Нова година, но интересно, през зимните периоди, когато се очаква най-голямо потребление, фючърсите показват намаляване. Така че, ако се доверим на пазарите, към настоящия момент не са налице предпоставките за увеличение на цената на топлинната енергия”, обясни Младеновски.

„При цената на електрическата енергия имаме други резерви, които ще използваме, така че аз лично не очаквам промяна на цените от 1 януари и българските граждани могат да бъдат спокойни”, каза обясни Младеновски.

Редактор: Ина Григорова