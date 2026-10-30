Европейската комисия внася предложение до Съвета на ЕС за формално одобрение на по-нататъшното финансиране за Украйна през следващата година. Очаква се държавите от Европейския съюз да одобрят отпускането на втората половина от заема за общо 90 милиарда евро, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Средствата ще осигурят на Украйна жизненоважна бюджетна подкрепа и способности за отбрана, поясняват от Комисията. Предвижда се до 13,3 милиарда евро да бъдат в подкрепа на украинския бюджет, а 31,7 милиарда евро да бъдат за отбрана.

ЕК отпуска още близо 3 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна

От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС предостави на Киев обща подкрепа за 231,6 милиарда евро, включително 3,8 милиарда от приходите от запорираното с европейските санкции руско имущество.

Досега по заема Украйна е получила 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ, 15,8 милиарда за отбрана и 800 милиона за реформи.

Редактор: Цвета Лазаркова