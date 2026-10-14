За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат предоставени на украинската отбранителна промишленост

Европейската комисия съобщи, че е отпуснала 2,86 милиарда евро на Украйна за дронове и системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси.

„Непоколебимата подкрепа на Европа за Украйна е по-важна от всякога. За да помогнем за защитата на въздушното ѝ пространство, за спасяването на човешки животи и за отбраната на територията ѝ. С днешното отпускане на средства продължаваме да отговаряме на най-неотложните оперативни нужди на Украйна. Включително дронове и ракети“, написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в Х.

"Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, насочени срещу цивилни и инфраструктура", заяви още Фон дер Лайен.

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Украинският президент Володимир Зеленски благодари на председателя на ЕК, за това, че споразумението им от последните дни се е превърнало в реалност.

„Това ще ни помогне значително и е от голямо значение точно сега, след особено жестоката руска атака, която наруши примирието, за което говори американският президент. Всяка стъпка в подкрепата помага!“, написа той в Х.

Заемът от общо 90 млрд. евро за Украйна включва 60 млрд. евро за отбрана, отбелязва Комисията. За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат предоставени на украинската отбранителна промишленост, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. От 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа за 231,5 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Николай Желязков, кореспондент на БТА

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