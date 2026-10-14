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За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат предоставени на украинската отбранителна промишленост
Европейската комисия съобщи, че е отпуснала 2,86 милиарда евро на Украйна за дронове и системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси.
„Непоколебимата подкрепа на Европа за Украйна е по-важна от всякога. За да помогнем за защитата на въздушното ѝ пространство, за спасяването на човешки животи и за отбраната на територията ѝ. С днешното отпускане на средства продължаваме да отговаряме на най-неотложните оперативни нужди на Украйна. Включително дронове и ракети“, написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в Х.
Europe’s steadfast support to Ukraine matters more than ever. To help protect its skies, save lives, defend its land. With today’s disbursement, we keep addressing Ukraine’s most urgent operational needs. Including drones and missiles. https://t.co/MAgfTGaGSr https://t.co/EGxqxSd9wg— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2026
"Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, насочени срещу цивилни и инфраструктура", заяви още Фон дер Лайен.
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Украинският президент Володимир Зеленски благодари на председателя на ЕК, за това, че споразумението им от последните дни се е превърнало в реалност.
„Това ще ни помогне значително и е от голямо значение точно сега, след особено жестоката руска атака, която наруши примирието, за което говори американският президент. Всяка стъпка в подкрепата помага!“, написа той в Х.
Really grateful that what @vonderleyen and I discussed and agreed on in recent days is coming to fruition quickly. This will significantly help us, and it matters right now, after a particularly cruel Russian attack that violated the ceasefire the American President spoke about. Every step of support helps!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
Заемът от общо 90 млрд. евро за Украйна включва 60 млрд. евро за отбрана, отбелязва Комисията. За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат предоставени на украинската отбранителна промишленост, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. От 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа за 231,5 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество.Редактор: Дарина Методиева
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