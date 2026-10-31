Днес е денят за размисъл преди втория тур на президентските избори. Предизборната кампания приключи в полунощ, а агитацията вече е забранена. В цялата страна продължава подготовката за утрешния вот, като една от основните задачи е доставянето на машините за гласуване до секционните избирателни комисии.

В Бургаска област разпределението на общо 653 машини започна под засилена полицейска охрана. Устройствата са преминали необходимите проверки и са препрограмирани за балотажа.

Ден за размисъл е, забранена е политическата агитация

„Надявам се този път да няма никакъв проблем. Предполагам, че техниците са видели какво се е случило с предишните машини, така че се надявам да нямаме затруднения нито днес, нито утре в изборния ден“, заяви Петко Калев, който отговаря за раздаването на устройствата.

В един от най-големите избирателни райони в страната ще бъдат разкрити общо 757 секции, като в 605 от тях ще може да се гласува машинно.

За транспортирането на устройствата са организирани 19 маршрута с полицейски ескорт. „Машините ще бъдат съпроводени под полицейска охрана до секционните избирателни комисии в областта“, обясни комисар Димитър Дачев, началник на „Охранителна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас.

Общо 1050 служители на МВР от различни подразделения ще отговарят за сигурността преди и по време на балотажа. Подготвена е и зала „Арена Бургас“, където след края на изборния ден ще бъдат приемани изборните книжа.

Между двата тура е извършена и промяна в състава на част от секционните избирателни комисии. По данни на Районната избирателна комисия в Бургас са подменени около 10% от членовете им, включително представители на ръководствата.

„Има замяна на членове и на ръководен състав на секционни комисии. Това е провокирано както от неявили се на предходния тур, така и от факта, че партиите отново са се свързали със своите представители и са преценили кой ще може да участва“, обясни председателят на РИК - Бургас Георги Михов.

Как се гласува на машина

В Кърджалийска област денят за размисъл преминава спокойно. В неделя избирателите ще могат да упражнят правото си на глас в над 540 секции, като в близо 200 от тях ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

Регионът се отличи с изключително ниска избирателна активност на първия тур. До урните са отишли близо 24 000 души от приблизително 275 000 имащи право на глас, което означава активност под 9%.

Показателен е примерът с момчилградското село Равен, където на първия тур са гласували едва 55 души от над 485 избиратели. Според местни жители обаче на балотажа може да има по-голям интерес към гласуването.

Междувременно в Пловдив и областта всички 1039 машини за гласуване потеглиха от централния склад към избирателните секции. Транспортирането се извършва със специални конвои и засилено полицейско присъствие. Преди отпътуването е проверено дали идентификационният номер на всяко устройство съответства на секцията, за която е предназначено.

След доставянето им в изборните помещения ще бъдат извършени технически проверки и тестове, а впоследствие секциите ще бъдат поставени под полицейска охрана.

„Всеки автомобил, който превозва такъв тип устройство, ще бъде съпровождан от полицейски автомобил със светлинна сигнализация. Специализираните устройства за машинно гласуване са запечатани в куфари и са под постоянен контрол“, обясни старши инспектор Александър Марков от ОДМВР - Пловдив.

Над 1000 служители на реда са ангажирани с охраната на изборния процес в Пловдивско. В изборния ден полицейско присъствие ще има във всички училища, в които са разкрити секции. Няма да се допуска влизането на хора в нетрезво състояние, както и на лица, носещи оръжия или опасни предмети.

Подготовката в трите области продължава, като основната задача на институциите е да осигурят нормалното протичане на гласуването и сигурността на изборните помещения и материали.

Безплатен транспорт до изборните секции за хора с увреждания в София

Столичната община осигурява безплатен специализиран транспорт за хора с увреждания, които желаят да упражнят правото си на глас на балотажа на президентските избори в неделя.

Заявки за услугата могат да се подават до 20:30 часа в събота. В самия изборен ден транспорт може да бъде заявен от 7:00 до 19:30 часа.

На официалния сайт на Столичната община е публикувана и информация за избирателните секции, пригодени за граждани със зрителни увреждания или затруднения в придвижването. Целта е да се улесни достъпът им до гласуването.