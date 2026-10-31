Няколко полицейски операции срещу разпространението на наркотици са проведени в София между 26 и 29 октомври. При акциите служители на СДВР са задържали множество заподозрени, сред които и непълнолетни, и са иззели различни видове наркотични вещества, електронни везни, пари и материали за разфасоване на дрога.

Първата акция е проведена на 26 октомври. Криминалисти от сектор „Наркотици“ задържали 27-годишен мъж, заподозрян в продажба на дрога, както и двама негови непълнолетни клиенти. При претърсване на адреса на предполагаемия дилър полицаите открили електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха растителна маса.

Четирима задържани при акции срещу разпространението на наркотици в София (СНИМКИ)

Снимка: МВР

Два дни по-късно, на 28 октомври, служителите на реда задържали двама мъже на 30 и 36 години във входа на жилищен блок. В близост до тях била намерена торбичка с таблетки, прахообразни и кристалообразни вещества, както и електронна везна. Последвало претърсване на жилището на по-възрастния мъж, където били открити още наркотици. Експертизата установила общо 15 грама канабис, 13 грама MDMA (екстази), 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата са задържани за срок до 24 часа.

Същия ден полицията провела акция и в столичния квартал „Младост 3“. При проверка на 27-годишен мъж били открити 850 евро в брой и мобилен телефон. В жилището, на чийто адрес е регистриран, разследващите намерили вещества, наподобяващи наркотици, електронна везна и други предмети, които са иззети като доказателства. Мъжът също е задържан за денонощие.

Задържаха четирима за разпространение на наркотици в София (СНИМКИ)

В село Локорско полицаи от Второ районно управление проверили трима мъже, единият от които непълнолетен. При появата на униформените един от тях изхвърлил пакетче с растителна маса, а у друг били открити още три подобни пакетчета.

Снимка: МВР

Разследването отвело служителите на реда до паркиран наблизо автомобил, използван според полицията за съхранение на наркотици. В него били намерени четири електронни везни, множество празни пликчета, растителна маса и бяло прахообразно вещество. По случая е образувано досъдебно производство, а на 20-годишен мъж е повдигнато обвинение. Той е задържан за срок до 72 часа.

Последната акция е проведена на 29 октомври в квартал „Света Троица“. Полицаи от Трето районно управление задържали двама души на 19 и 25 години при предполагаема сделка с наркотици.

При последвалите обиски и претърсване на автомобил били открити множество пакети с растителна маса, таблетки и бяло вещество на бучки, както и общо 340 евро. Експертизата установила 46 грама канабис, 5 грама MDMA, 9 грама амфетамин и 3 грама метамфетамин.

Редактор: Цветина Петкова