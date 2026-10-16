Четирима мъже са задържани при две специализирани полицейски операции срещу разпространението на наркотици в София, проведени на 14 октомври. На трима от тях е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа, съобщиха от СДВР.

При първата операция служители на сектор „Наркотици“ задържали двама мъже на 42 и 65 години, и двамата криминално проявени. При последвалите действия от един адрес били иззети три вакуумни плика с марихуана, а от жилището на другия мъж - четири плика с тревиста маса, машина за вакуумиране, три електронни везни и документ за самоличност с невярно съдържание.

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Снимка: СДВР

Според експертната справка иззетата марихуана е с общо тегло над 460 грама. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на двамата мъже е наложено задържане за срок до 72 часа.

Снимка: СДВР

При друга операция същия ден служители на Четвърто районно управление проверили лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, за когото имало информация, че разпространява наркотични вещества. В колата пътувал и 24-годишен мъж.

При претърсването на автомобила били открити шест плика със суха тревиста маса, шест плика с бяло вещество на бучки, четири плика с бяло кристалообразно вещество и седем плика с розови таблетки.

Снимка: СДВР

Двамата мъже, които също са криминално проявени, били задържани за срок до 24 часа. Според експертната справка иззетите вещества са 25 грама коноп, 12 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 28 грама амфетамин.

Снимка: СДВР

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 26-годишния шофьор е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Редактор: Георги Иванов