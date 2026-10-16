Окръжният съд в Ловеч остави в ареста двамата обвиняеми за държане с цел разпространение на над 200 килограма канабис и 15 килограма кокаин. Мъжете бяха задържани при акция на ГДБОП на 12 октомври, при която беше разбит мащабен наркоканал в Ловеч

Дрогата беше открита в товарните автомобили, управлявани от обвиняемите, посочват от прокуратурата. Престъплението, за което двамата са обвинени, е тежко умишлено и предвижда наказание между 3 и 12 години лишаване от свобода и глоба до над 25 000 евро.

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Съдът е посочил, че разследването е на изключителен ранен етап, но към момента били налични доказателства, които да сочат за причастност на обвиняемите към предявените им обвинения. Според магистратите има и реална опасност от укриване, предвид тежестта на наказанието за това престъпление. Още повече, че единият от обвиняемите е бил в изпитателен срок след постановено условно наказание, съобщават от държавното обвинение.

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Въз основа на това съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ и за двамата обвиняеми. Определенията подлежат на обжалване с частна жалба или протест в 3-дневен срок от днес пред Апелативен съд - Велико Търново.

Редактор: Станимира Шикова